Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din Romania – AFEER a primit acordul instantelor romanesti pentru schimbarea statutului si a numelui, deoarece organizatia va reprezenta si furnizorii de gaze naturale, alaturi de cei de energie electrica. Astfel denumirea va fi schimbata in Asociatia Furnizorilor de Energie din Romania. „Asociatia Furnizorilor de Energie Electrica din Romania marcheaza un moment important in activitatea sa. La aproape 15 ani de cand reprezinta vocea furnizorilor de energie electrica, Asociatia a decis sa-si extinda activitatea si sa vina si in sprijinul furnizorilor…