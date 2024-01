Stiri pe aceeasi tema

- Aripa de dreapta a opozitiei conservatoare din Germania a anuntat sambata ca se scindeaza si isi formeaza propriul partid, cu planuri de a candida la alegerile regionale din septembrie, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres.Werteunion 39;Uniunea Valorilor 39; a anuntat, dupa o adunare generala,…

- Aripa de dreapta a opozitiei conservatoare din Germania a anuntat sambata ca se scindeaza si isi formeaza propriul partid, cu planuri de a candida la alegerile regionale din septembrie, informeaza AFP si Reuters.Werteunion ('Uniunea Valorilor') a anuntat, dupa o adunare generala, ca se separa de…

- Zeci de mii de oameni au iesit in strada in orasul Hanovra din nordul Germaniei pentru a protesta impotriva extremismului de dreapta, mitinguri similare avand loc in toata tara, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Fostul presedinte german Christian Wulff si premierul landului Saxonia Inferioara, Stephan…

- Un oficial al ONU pentru drepturile omului a acuzat vineri Israelul ca maltrateaza detinutii palestinieni din Gaza, spunand ca a intalnit barbati care au povestit ca au fost incarcerati saptamani intregi, au fost batuti si legati la ochi, iar unii au fost eliberati doar purtand niste scutece, relateaza…

- In paralel cu demersul lui Tepic, un amplu protest a avut loc duminica seara la Belgrad, unde mii de persoane au cerut invalidarea alegerilor caștigate oficial de partidul președintelui, scrie AFP.Lidera opoziției din Serbia, Marinika Tepic, protesteaza fața de ceea ce ea considera a fi o „frauda electorala”…

- Slovacia va menține controalele temporare la granița cu Ungaria pana la 22 ianuarie, a anunțat miercuri guvernul slovac, potrivit Reuters.Dupa mai multe prelungiri, controalele ar fi trebuit sa se incheie la 23 decembrie, potrivit mediafax. Slovacia a inregistrat o creștere mare a migrației…

- In Fasia Gaza, bolile ar putea ucide mai mulți oameni decat bombardamentele, daca sistemul de sanatate de acolo nu este reparat, a avertizat marti o purtatoare de cuvant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), transmite Reuters.

- Veste socanta, la nivel mondial. Continental, producatorul german de componente auto prezent cu fabrici si in Romania, se pregateste sa anunte un plan major de restructurare la nivel global, care implica reducerea a peste 5.500 de locuri de munca. In total, doar in Romania, firma are peste 19.000 de…