Stiri pe aceeasi tema

- Peste 1,4 milioane de oameni s-au adunat in weekend in Germania pentru a protesta fața de partidul nationalist de dreapta AfD, au anuntat organizatorii. Demonstratiile au venit una dupa alta in ultima saptamana, iar amploarea mobilizarii este fara precedent, relateaza AFP si Reuters, citate de News.ro.

- Zeci de mii de oameni au iesit in strada in orasul Hanovra din nordul Germaniei pentru a protesta impotriva extremismului de dreapta, mitinguri similare avand loc in toata tara, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Fostul presedinte german Christian Wulff si premierul landului Saxonia Inferioara, Stephan…

- Fermierii germani au inceput luni dimineata o saptamana de proteste la scara nationala, ca raspuns la planurile guvernului de coalitie vizand reducerea subventiilor la motorina pentru agricultori, in ideea de a redresa finantele publice, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Imaginile arata convoaie…

- Chirurgii l-au operat, miercuri, pe Lee Jae-myung mai bine de doua ore pentru a repara un vas de sange important din gat, care a fost taiat cand un atacator s-a napustit asupra liderului Partidului Democrat din opozitia sud-coreeana, si l-a injunghiat cu un cutit, relateaza Reuters, citata de News.ro.Dupa…

- Doua persoane au murit și o alta a fost grav ranita in timpul unui incident armat care a avut loc astazi, 11 decembrie, in orașul elvețian Sion. Potrivit presei locale, citate de agenția Reuters, incidentul a avut loc in Sion, un oraș cu aproximativ 35.000 de locuitori. Poliția din cantonul Valais a…

- Doua persoane au murit și alta a fost ranita in timpul unui incident armat care a avut loc in orașul elvețian Sion, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Incidentul a avut loc in Sion, un oraș cu aproximativ 35.000 de locuitori, a anunțat luni Poliția elvețiana. Doua persoane au fost ucise…

- Politia britanica a arestat 29 de persoane la Londra, in timpul unui miting uriaș pro-palestinian care a strans zeci de mii de oameni, sambata, invocand infractiuni precum incitarea la ura rasiala, violenta si agresarea unui ofiter de politie, relateaza CNN, preluat de News.ro.

- Mii de persoane demonstreaza, sambata, la Berlin in semn de solidaritate cu palestinienii din Gaza, victime ale bombardamentelor lansate de Israel dupa atacul ucigas al Hamas pe teritoriul sau la 7 octombrie, transmite AFP. La Paris, demonstrantii scandeaza „Palestina va trai, Palestina va invinge”…