AFAN a anunțat topul celor mai bune jucătoare de fotbal din România în anul 2022 Asociatia Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania a anuntat, luni, cele mai bune jucatoare in urma realizarilor din sezonul 2021-2022, se arata pe pagina oficiala de Facebook a AFAN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE AFAN a anunțat… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE AFAN a anunțat…

Stiri pe aceeasi tema

- Prețul mediu al unui litru de benzina standard s-a majorat cu 0,5% in ultima luna in București, valorile sale situandu-se intre 6,57 și 6,72 de lei, informeaza RRA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Prețul mediu al unui litru de benzina standard s-a majorat cu 0,5% in ultima luna in București, valorile sale situandu-se intre 6,57 și 6,72 de lei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Peste 5.000 de cazuri de gripa au fost raportate in Romania in saptamana 9 - 15 ianuarie, arata raportul Institutului National de Sanatate Publica (INSP), informeaza Mediafax. De la inceputul sezonului, au fost inregistrate 27 de decese din cauza gripei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- In topul care arata calitatea vieții, țara noastra este vazuta peste Spania, Italia, Croația sau Turcia. Clasamentul fericirii este realizat in fiecare an de World Happiness Report care a ținut cont in evaluare de fericire, bunavoința și incredere in timpul COVID-19 și dupa pandemie. Fii la…

- Pictorul Nicolae Tonitza este lider in topul celor mai bine vanduti artisti la licitatiile de arta din Romania in 2022, cu vanzari de aproape 517.000 de euro, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Traiul in Romania e tot mai scump! Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente…

- Miniștrii PNL ocupa prima poziție ca numar total de menționari in materialele jurnalistice din Romania in luna decembrie, potrivit unui studiu realizat de mediaTrust. Scadere a mediatizarii miniștrilor PSD. Cel mai mediatizat ministru a fost Virgil Popescu (PNL), scrie Mediafax. Fii la curent…

- Capitala si judetele Cluj si Timis conduc clasamentul celor mai mari salarii medii nete din economia locala, dupa cum arata datele de la Institutul National de Statistica (INS), centralizate de Ziarul Financiar, citat de Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…