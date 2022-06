Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de junioare I a Clubului Sportiv Scolar nr. 1 Constanta, in componenta Daria Vasilescu, Iulia Caraman si Beatrice Ristea, a cucerit medalia de aur la Campionatele Nationale Scolare de gimnastica ritmica, turneu desfasurat, timp de trei zile, la Timisoara. Beatrice Ristea a ocupat locul patru…

- Victoria Mazare, mama lui Radu Mazare, la scurt timp dupa ce fiul ei cel mic, Alexandru, a fost condamnat și incarcerat la Penitenciarul Rahova. Mama fostului edil ar fi suferit un infarct, potrivit presei locale. Vestea trista a fost anunțata in premiera de fostul președinte al CJ Constanța, Nicușor…

- Patru persoane, intre care trei copii, au suferit arsuri pe corp, in urma unui incendiu izbucnit vineri seara intr-o locuința din Focșasca, comuna Tacuta, din județul Vaslui. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Ovidiu Hațegan a suferit un infarct și a fost operat de urgența. Cel mai important arbitru roman al momentului a ajuns de urgența pe mana medicilor chiar in seara trecuta. Acesta este internat la Institutul de Cardiologie Padurea Verde de la Timișoara. Cum se simte acum și care a fost prima reacție…

- Ovidiu Hațegan (41 de ani) a oferit prima reacție dupa ce a suferit un infarct și a fost supus unei intervenții chirurgicale. Ovidiu Hațegan, cel mai bine cotat arbitru roman al momentului, a suferit duminica seara un infarct și a fost nevoie sa fie transportat de urgența la spitalul din Timișoara,…

- Serghei Soigu a suferit un infarct, sustine consilierul ministrului ucrainean al Afacerilor Interne, transmite Stirileprotv.ro. Anton Gerascenko a spus ca Serghei Soigu, ministrul rus al apararii, a suferit un infarct, informeaza novinite.com. Serghei Soigu nu a fost vazut public in perioada 11-24 martie,…