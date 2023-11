Afacerile eșuate ale energiei românești! NuScale incheie proiectul din Utah, o lovitura pentru ambițiile SUA privind energia nucleara. Sa fie acesta un nou proiect eșuat pentru energia romaneasca? In 2020, Departamentul de Energie al SUA a aprobat 1,35 miliarde de dolari pe o perioada de 10 ani pentru o centrala nuclear electrica, cunoscuta sub numele de Carbon Free Power Project. Departamentul a oferit unei asocieri coordonata de NuScale, aproximativ 600 de milioane de dolari din 2014, pentru a sprijini comercializarea tehnologiilor SMR. NuScale, in asociere cu Utah Associated Municipal Power Systems (UAMPS), planuisera sa dezvolte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un Memorandum de Intelegere pentru dezvoltarea reactorilor mici si modulari rapizi, raciti cu plumb (SMR-LFR), a fost semnat, miercuri, dupa intrevederea pe care presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut-o cu Alexander De Croo, prim-ministrul Regatului Belgiei.

- Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat daca poate da o marja de timp cand vom vedea implementarea unui reactor de mici dimensiuni in Romania. ”Aceasta colaborare este foarte benefica Suntem intr-o faza in care este complicat, cateodata chiar imposibil, sa faci cercetare doar intr-un singur stat,…

- Un Memorandum de Intelegere pentru dezvoltarea reactorilor mici si modulari rapizi, raciti cu plumb (SMR-LFR), a fost semnat, miercuri, dupa intrevederea pe care presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut-o cu Alexander De Croo, prim-ministrul Regatului Belgiei. ‘In domeniul energiei, ma bucur ca…

- Etapa a 10-aCeahlaul P.Neamț – CSC Șelimbar 0-0CSC Dumbravița – CSM Alexandria 2-0AFK M.Ciuc – Unirea Dej 1-0Progresul Spartac – Metaloglobus 0-1CSM Reșița – CS Tunari 1-1Unirea Slobozia – Steaua (11.30)Corvinul – Chindia 2-1Viitorul Tg.Jiu – CS Mioveni 1-0Concordia Chiajna – Gloria Buzau 1-0FC Argeș…

- Trei echipaje de pompieri au intervenit cu doua autospeciale pentru stingerea incendiilor si o ambulanta SMURD de prim ajutor calificat in cazul unui incendiu izbucnit intr o gospodarie din cartierul Faget al orasului Mioveni. Conform pompierilor de la ISU Arges, trei echipaje de pompieri au intervenit…

- Vineri, 6 octombrie, Radu Perianu, prefectul de Argeș, l-a suspendat din funcția de primar al orașului Mioveni pe Ion Georgescu, acesta fiind arestat preventiv, timp de 30 de zile, pentru trafic de influența. Citește și: Percheziții la Primaria Morarești. Șapte persoane au fost audiate Masura – aplicata…

- Conducerea PSD Arges a votat, miercuri seara, excluderea din partid a primarului orasului Mioveni, Ion Georgescu, cercetat de DNA pentru fapte de coruptie. „Intrunit in sedinta extraordinara, Biroul Permanent Judetean al PSD Arges a decis astazi, 04.10.2023, excluderea din partid a domnului Ion Georgescu,…

- Un elev in varsta de 17 ani din Argeș a fost retinut, miercuri, pentru 24 de ore, dupa ce a agresat o colega cu un an mai mare, in incinta unei unitati de invatamant liceal din Mioveni. Fata a fost transportata la spital.