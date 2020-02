Afacerile cu flori vor creşte în 2020 cu aproximativ 15% (analiză) Afacerile cu flori vor creste in 2020 cu aproximativ 15%, pana la 450 milioane de lei, potrivit estimarilor analistilor KeysFin. Conform sursei citate, afacerile cu flori au crescut considerabil in ultimii cinci ani, cu 96% fata de 2014 si cu 6% fata de 2017, la 330 milioane de lei in 2018. "Florile nu sunt doar frumoase, ci pot fi si profitabile. Business-urile din domeniul floral au capatat avant in ultimii ani si nu putem sa nu remarcam faptul ca peste 90% din antreprenorii din domeniu sunt romani. Creativitatea acestora si pasiunea pentru aranjamente florale cu siguranta ca si-au spus cuvantul,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

