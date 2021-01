Afaceri de succes, în pandemie. Profiturile din pariuri concurează cu cele din industrie Firmele care practica activitați de jocuri de noroc și de pariuri sportive s-au dezvoltat in ultimii ani. Strategia de dezvoltare a continuat inclusiv in pandemie. Inițial, se regaseau agenții de pariuri preponderent in zona centrala. Ulterior, aceste activitați de pariuri și-au extins activitatea și se gasesc la orice colț de strada. De curand, firmele de pariuri și-au deschis agenții și subunitați (puncte de lucru) inclusiv in cartierele municipiului. Mai nou, unele agenții ale bancilor de top s-au inchis in cartierele craiovene. Activitatea bancara nu mai este una intensa, in special pe perioada… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

