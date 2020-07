Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele regiunii italiene Lombardia, cea mai afectata de pandemia de coronavirus, Attilio Fontana, este investigat pentru o presupusa frauda legata de un contract de achizitie de echipamente sanitare incheiat cu o companie controlata de cumnatul sau, relateaza duminica agentia DPA, informeaza…

- Presedintele regiunii italiene Lombardia, cea mai afectata de pandemia de coronavirus, Attilio Fontana, este investigat pentru o presupusa frauda legata de un contract de achizitie de echipamente sanitare incheiat cu o companie controlata de cumnatul sau, relateaza duminica agentia DPA. …

- Presedintele regiunii italiene Lombardia, cea mai afectata de pandemia de coronavirus, Attilio Fontana, este investigat pentru o presupusa frauda legata de un contract de achizitie de echipamente sanitare incheiat cu o companie controlata de cumnatul sau, relateaza duminica agentia DPA, citata de Agerpres.

- Presedintele american, Donald Trump, a recunoscut, marti, gravitatea pandemiei de COVID-19 in Statele Unite, avertizand ca aceasta „se va inrautati cu siguranta, inainte de a se ameliora”. Dupa ce luni bune a subestimat importanta mastilor de protectie, Trump a insistat vehement ca acestea sunt utile…

- Pandemia provocata de COVID-19 i-a facut pe unii antreprenori sa se reprofileze. Este si cazul lui Constantin Sevciuc, agricultor si vinificator, care a inceput sa produca masti de protectie. Barbatul spune ca ideea i-a venit dupa ce a vazut ca in farmaciile din tara, acestea au devenit un deficit,…

- Experti ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii si o serie de alti oameni de stiinta au declarat ca nu exista dovezi care sa sustina afirmatia medicului italian care a spus ca noul coronavirus si-a pierdut din putere, potrivit Reuters, citat de Mediafax si Hotnews. Profesorul Alberto Zangrillo, seful serviciului…

- pentru a se intoarce in strainatate De teama infectarii cu virusul COVID-19, dar și pentru ca au puține variante de transport in condițiile in care cursele aeriene și cele cu autocarele nu s-au reluat la capacitate maxima, din ce in ce mai mulți oameni de afaceri straini sau studenți care invața in…

- Pandemia va provoca o scadere ecomonica mai mare decat cea suferita in timpul crizei din 2009, potrivit previziunilor Comisiei Europene. Pentru tara noastra, estimarile indica o scadere economica de 6 la suta, din care 4 procente ar putea fi recuperate anul viitor.