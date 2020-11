Afaceri care sfidează pandemia. Domeniul care a înregistrat o creștere de 50% în acest an Afaceri care sfideaza pandemia. Domeniul care a inregistrat o creștere de 50% in acest an Sunt afaceri care nu doar ca au rezistat in vremuri de pandemie, ba chiar au inflorit fata de anul trecut. Multi romani, nevoiti sa stea acasa, s-au apucat de schimbari in locuinta. Statistica arata ca, numai pe segmentul de reamenajari, cresterea a fost de peste 50 la suta in primele noua luni din 2020. Mai mult timp petrecut acasă a însemnat, pentru unii români, mai multe idei de reamenajare a căminului. Şi nu puţini sunt cei care, în funcţie de bugetul disponibil,… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

