- Principesa Sofia, fiica defunctului rege Mihai al Romaniai, a fost implicata intr-un accident rutier. Carambolul s-a produs aseara, pe DN 1, in dreptul localitații Corbeanca, Ilfov, iar intr-una dintre mașinile implicate se afla cea de-a opta pe linia succesiunii la conducerea Casei Regale. Principesa…

- Charles al III-lea al Marii Britanii, revine la domeniul sau de la Viscri, Brașov. Suveranul recent inscaunat nu va veni in Romania insoțit de regina Camila. Ultima sa vizita a lui Charles a fost in luna mai 2022. Suvernaul Reganului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord va fi primit la Palatul…

- Un barbat a murit dupa ce a coborat din avion, in aeroportul din Satu Mare. Barbatul venise de la Londra, scrie Digi24. Barbatul, de 60 de ani, s-a urcat intr-o mașina. In drum spre poarta de acces a aeroportului i s-a facut rau. A coborat din mașina și a intrat in stop cardio-respirator. Tragedia a…

- Masinile vor fi interzise de luni, 15 mai, pe ulitele satului sasesc Viscri, aflat in patrimoniul UNESCO. Aici deține mai multe proprietați și regele Charles al III-lea al Marii Britanii. Autoritațile au anunțat ca turiștii nu vor mai avea acces cu mașinile in satul Viscri, o destinație turistica populara…

- Andreea Antonescu și Victor Vrinceanu s-au desparțit la scurt timp dupa ce au devenit parinții unei fetițe, acum cateva luni. Intr-un interviu pentru Click, cantareața a spus in ce relații a ramas cu fostul iubit dupa separare. Aproape doi ani a durat povestea de dragoste dintre Andreea Antonescu și…

- Obuziere fara GPS sau lansatoare de rachete limitate la raza scurta de acțiune: SUA trimit Ucrainei arme cu dotari limitate, iar analiștii spun ca oficialii americani incearca sa evite, astfel, o confruntare cu Rusia. Fie ca este vorba de tancuri de lupta Leopard 2 din Norvegia sau de avioane MiG-29…

- Administratia SUA a observat o imbunatatire graduala si semnificativa a relatiilor cu Arabia Saudita, in pofida acordului acestei tari de normalizare a relatiilor cu Iranul prin intermediul Chinei, afirma oficiali de la Washington, citati de site-ul Axios.com, scrie Mediafax.Relatiile dintre Washington…