Afacerea ”mistrețul”. Despăgubiri în focarele de pestă porcină la preț de trofee de vânătoare Romania a transpus in mod eronat directivele europene in materie de prevenție pesta porcina africana, permițand decontari uriașe pentru fondurile de vanatoare in cazul focarelor de pesta porcina africana, atrage atenția Curtea de Conturi. Astfel, ANSVSA este acum plina de datorii, fiind obligata sa achite pentru un mistreț lichidat din cauza pestei cat pentru un […] The post Afacerea ”mistrețul”. Despagubiri in focarele de pesta porcina la preț de trofee de vanatoare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele 84 de izolete sau camere de izolare cu presiune negativa cumparate de Raed Arafat in timpul pandemiei au ințepenit pe stocurile Inspectoratelor pentru Situații de Urgența din țara, se arata intr-un raport al Curții de Conturi. Achiziția s-a facut fara licitație, invocandu-se caracterul de extrema…

- Din cauza focarelor de pesta porcina africana, autoritațile sanitar-veterinare au impus condiții stricte in ceea ce privește transportul porcilor și a carnii de porc provenite de la animalele crescute in gospodariile populației. Trebuie menționat faptul ca in zonele unde au fost identificate de focare…

- Majoritatea spitalelor publice din Romania funcționeaza in cladiri construite intre anii 1900 și 1970, ceea ce reprezinta un factor de risc major. Alte zeci de spitale dețin cladiri care au fost construite chiar inainte de anul 1900!

- Raportul privind performanța privind implementarea strategiilor și politicilor in domeniul investițiilor și producției de gaze natural, realizat de Curtea de Conturi, a scos la iveala un dezastru in curtea Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. Inspectorii au constatat ca transferul obligațiilor…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in octombrie 2023, de 10.441, mai mult cu 73, comparativ cu luna anterioara, majoritatea (5.381) fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP).…

- In pamanturile din țara noastra au fost ingropați peste doua milioane de porci cu pesta porcina africana, din 2018 pana in prezent. Medicii veterinari atrag atenția ca este posibil ca virusul sa supraviețuiasca in timp, chiar și ingropat. Mai mult, in Tulcea și in zonele limitrofe, unde au fost uciși…

- In aceasta perioada, in județul Satu Mare, mai evolueaza focare de pesta porcina africana in localitatea Urziceni. In aceasta saptamana au fost stinse 15 de focare de pesta porcina africana din localitațile județului. In anul 2023, din cei 358 mistreți impușcați in 49 Fonduri de Vanatoare, 40 mistreți…

- ”In cadrul unei misiuni de audit al performantei privind asigurarea unitatilor sanitare cu medicamente specifice in tratamentul afectiunilor asociate Covid-19, Curtea de Conturi a evaluat modul in care Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare responsabile din subordine au gestionat, in perioada…