- Guvernul a abrogat, joi, hotararea privind circumstantele si procedura aferente Programului de inzestrare „Corveta multifunctionala”. Conform unui comunicat transmis de Executiv, decizia a fost luata deoarece castigatorul licitatiei nu si-a mentinut oferta si nu a semnat acordul-cadru in termenele solicitate…

- Pana acum, seful guvernului olandez, Mark Rutte, era considerat favorit pentru postul de secretar general al NATO, dar acum candideaza si Klaus Iohannis. Presedintele roman nu are nicio sansa, dar candidatura acestuia amana o decizie in interiorul alianței militare, comenteaza miercuri, 13 martie, cotidianul…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat marti seara, in cadrul unei conferinte de presa, ca va candida pentru funcția de secretar general al NATO. „Imi asum aceasta candidatura in numele Romaniei cu toata responsabilitatea, iar aceasta decizie are la baza performanța Romaniei, experiența acumulata pe…

- Plin de emoție și nostalgie la uzina de automobile Dacia de la Mioveni, Marcel Ciolacu a decretat ca un model al brandului brandului auto sa devina, pe viitor, mașina oficiala a Guvernului. Premierul a și testat un nou model Duster, automobil pe care l-a catalogat ”bestial”, așa cum ar fi spus fiul…

- Presedintele Comisiei pentru politica externa a Senatului, Titus Corlatean, l-a primit, marti, pe ambasadorul Republicii Franceze la Bucuresti, Nicolas Warnery, la inceputul mandatului sau in Romania, pe agenda intrevederii figurand teme privind agenda bilaterala si cooperarea multilaterala, in cadrul…

- Ministrul Apararii Nationale a anunțat, luni seara, 5 februarie, ca programul de achizitie de corvete a fost intrerupt. Ce explicații a oferit șeful MApN, Angel Tilvar? „Programul a fost intrerupt de noi din motive neimputabile Ministerului Apararii Nationale, a fost o relatie contractuala intre o firma…

- 17 ianuarie 2024 Comunicat de presaLansarea programului anual de burse oferite de Romania, prin intermediul MAE, cetatenilor straini din statele non UE pentru anul universitar 2024 2025 Ministerul Afacerilor Externe MAE a lansat marti, 16 ianuarie 2024, Programul anual de burse oferite de Romania cetatenilor…

- Deși este cel mai mare exportator de grau din UE, Romania importa cantitați semnificate de cereale, ocupand chiar locul patru in topul importatorilor din statelor comunitare. La jumatatea anului comercial pentru cereale, Romania se plaseaza printre cei mai mari importatori, Moldova (cu livrari de 17,2…