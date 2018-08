Afacerea care poate aduce mii de euro tinerilor abia ieșiți din facultate Cand esti un tanar de-abia iesit de pe bancile facultatii si nu stii incotro s-o iei, dar ai dorinta de a iti lansa propria afacere, una dintre solutii poate fi deschiderea unui magazin online. „Pentru tinerii abia iesiti din facultate si fara prea multi bani in buzunar de investit, o afacere online ar putea fi solutia perfecta. Acestia fac parte din generatia de «nativi digitali», deci conceptele si instrumentele vehiculate in acest mediu ar trebui sa le fie cunoscute sau foarte usor de inteles si aplicat“, declara Doina Vilceanu, director de marketing si dezvoltare la ContentSpeed, prima agentie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conferinta Targetare si Campanii Eficiente iti ofera posibilitatea de a afla modalitati de promovare a business-ului tau dar nu doar atat. Daca esti pasionat de PR sau chiar specialist in acest domeniu, atunci te asteptam si pe tine la acesta conferinta care se afla deja la editia a III-a.…

- Antreprenori și speakeri din Romania și din strainatate, reprezentanți ai acceleratoarelor și hub-urilor, ai fondurilor de investiții și bancilor, dar și ai organizațiilor care susțin antreprenoriatul prin...

- In 2015, Uber introducea pentru prima data conceptul de comert conversational prin optiunea de a activa o cursa prin aplicatia messenger. Ideea de baza pe care consumatorul o simtea era ca prin platforma de comunicare poate interactiona cu business-ul, poate avea suport tehnic, pune intrebari si sa…

- Romania este in topul vitezei de incarcare a site-urilor mobile, potrivit datelor Google, care precizeaza ca smartphone-ul s-a transformat in dispozitivul preferat pentru accesarea internetului si la nivel global. Smartphone-urile au evoluat mult in ultimii ani, in special in ceea ce priveste…

- Omul de afaceri timisorean Emil Cristescu, care alaturi de fratele sau Marius administreaza o avere estimata la 340-350 mil. euro, a semnat un contract de management pentru o perioada initiala de 15 ani cu Orbis Hotel Group, cel mai mare operator hotelier din Europa de Est si partener strategic al AccorHotels,…

- Joseph Serrousi a fost timp de cinci decenii un promotor al industriei usoare romanesti si membru fondator al Asociatiei Nationale a Exportatorilor si Importantorilor din Romania (ANEIR) si al Asociatiei Investitorilor Straini din Romania. Prin afacerile sale a creat, de-a lungul timpului, peste 8.000…

- Adrian Cosmin Udor, fost director adjunct al Societații Feroviare de Turism (S.F.T.) – C.F.R. S.A., a fost condamnat de Curtea de Apel București la șase ani de inchisoare cu executare pentru de abuz in serviciu daca funcționarul public a obținut un folos necuvenit pentru sine sau pentru altul. Tot pentru…

- Piata de publicitate online din Europa s-a dublat in cinci ani de zile, unele dintre cele mai mari rate de crestere fiind inregistrate in tari din Europa Centrala si de Est. Romania, spre exemplu, a crescut cu 16% in 2017 la 62 mil. euro, conform datelor IAB, care nu includ, spre exemplu, si banii…