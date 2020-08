Stiri pe aceeasi tema

Un nou val decese in Maramures! Coronavirusul face prapad in județ 687 cazuri confirmate, 285 persoane internate si aflate sub tratament medical, 20 persoane confirmate pozitiv si izolate la domiciliu, 340 persoane vindecate si externate, 42 persoane decedate.

- Turistii romani pot calatori din nou in Turcia fara a intra in izolare la intoarcere, dupa ce Institutul National de Sanatate Publica (INSP) a actualizat lista tarilor cu risc epidemiologic ridicat, din 15 august tour-operatorii reluand cursele charter pentru Antalya, a declarat, luni, pentru AGERPRES,…

- Incepand din 16 iulie 2020, operatorii de turism au suplimentat zborurile spre destinația Heraklion – Creta din Grecia cu inca o cursa charter pe saptamana. Astfel, turiștii din partea de vest a țarii au la dispoziție un numar mai mare de curse charter de vacanța cu zbor direct de pe aeroportul Timișoara.…

- Romanii isi rezerva cazarea cu 1-2 saptamani inainte de sejurul din aceasta vara, iar pretul mediu platit pentru o camera de hotel nu a inregistrat modificari semnificative fata de anul trecut, fiind de 250 de lei/noapte, arata o analiza realizata de o platforma de rezervari online. Conform…

- Romanii iși fac calcule unde sa-și petreaca vacanța din acest an dupa perioada de izolare cauzata de pandemia de Covid-19. Sumele pe care le vor scoate din buzunar pentru o vacanța, spre exemplu, in Mamaia sunt mult mai mari decat in Bulgaria sau in Grecia. Vacanțele in Mamaia sunt mult mai scumpe decat…

- Cum vor arata vacanțele post-pandemie. Studiu: 8 din 10 romani vor mai degraba masuri de siguranta decat preturi mici Opt din zece romani considera ca masurile de siguranta bine puse la punct si accesul la natura sunt criterii mai importante decat preturile mici in alegerea unei destinatii de vacanta…

- Turcia se pregatește intens de repornirea turismului, cele mai intense masuri de protecție insituindu-se in Antalya, locația preferata de vacanța a strainilor. Hotelierii au pus la punct mai multe reguli de protejare a sanatații.