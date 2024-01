Stiri pe aceeasi tema

- Productia de branzeturi a scazut la 94.139 tone, de la 94.437 tone in perioada ianuarie-noiembrie 2022. Cantitatea de lapte de vaca colectata de unitatile procesatoare a crescut cu 6,7% in primele 11 luni din anul 2023, la 1.110.613 tone, comparativ cu 1.041.168 tone in perioada similar a anului 2022.…

- Portul romanesc Constanta a inregistrat cele mai mari exporturi de cereale in 2023, datorita unei cresteri a livrarilor din Ucraina si a proiectelor de infrastructura in curs de desfasurare finantate de Uniunea Europeana, a declarat miercuri pentru Reuters autoritatea portuara.Traficul total de marfuri…

- Traficul total de marfuri la Constanta s-a ridicat la 92,5 milioane de tone in 2023, in crestere cu 22,5% fata de anul precedent, a precizat autoritatea portuara. Portul Constanta a expediat 36 de milioane de tone de cereale anul trecut, ceea ce reprezinta o crestere cu 50% fata de anul precedent. Cerealele…

- In primele 11 luni 2023, valorile de trafic de persoane inregistrate in punctele de control trecere frontiera au fost de 61.856.836 treceri persoane 44.208.967 treceri ale cetatenilor UE si 17.647.869 treceri ale cetatenilor non UE .In comparatie cu perioada similara 2022, cand valorile de trafic persoane…

- Aeroportul Henri Coanda din Otopeni are nevoie de un al doilea terminal, pentru a putea prelua fluxul de pasageri estimat sa se dubleze pana in anul 2050, spun reprezentanții Fondului Proprietatea, acționar minoritar al Companiei Naționale Aeroporturi București. Daca planurile incep acum, construcția…

- Traficul aerian de pasageri a depașit, in octombrie 2023, valorile inregistrate inainte de pandemia de COVID-19. Aeroportul Cluj iși consolideaza poziția de lider intre aeroporturile regionale.

- Sebastian Burduja a fost intrebat cum priveste discutia despre casatoria persoanelor de acelasi sex.“Casatoria din perspectiva religioasa, deci cununia religioasa, este treaba Bisericii. Asa consider ca e normal si suntem un stat laic. Nu se amesteca Biserica in treburile statului si nici statul in…

- Ultimele saptamani au adus recorduri peste recorduri ale prețului aurului, atat pe piața internaționala, cat și pe cea din Romania. La finalul lui octombrie, Banca Naționala a afișat prețuri care au depașit 300 de lei pentru gramul de aur, iar specialiștii considera ca metalul prețios e mai scump, in…