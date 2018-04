Stiri pe aceeasi tema

- Principalul aeroport din Libia a fost atacat de rachete iar un avion a fost avariat in timp ce se pregatea de decolare, conform unui purtator de cuvant al Fortelor Speciale de Prevenire a Atacurilor Rada , chiar in ziua in care delegatiile ONU si ale Frantei au ajuns in capitala Tripoli pentru a discuta…

- La 18 aprilie 2018, in debutul vizitei oficiale in Statul Libia, ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut o intrevedere, in format trilateral, cu Mohamed Taher Siala, ministrul afacerilor externe al Libiei, si Ghassan Salame, reprezentant special al SG ONU pentru Libia si sef al UNSMIL.…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a avut miercuri o intrevedere, in format trilateral, cu Mohamed Taher Siala, ministrul afacerilor externe al Libiei, si Ghassan Salame, reprezentant special al secretarului general al ONU pentru Libia si sef al UNSMIL, informeaza MAE, intr-un comunicat…

- Reprezentanti ai oraselor libiene Zintan si Misrata, care au cele mai puternice grupari armate din vestul tarii, s-au intalnit miercuri pentru prima data de la luptele sangeroase care le-au opus in 2014 pentru controlul capitalei Tripoli, transmite AFP. Misrata si Zintan s-au aflat printre…

- Cel putin 252 de migranti, care incercau sa ajunga in Europa pe mare profitand de vremea favorabila, au fost salvati sambata de paza de coasta libiana in doua operatiuni distincte, a informat marina libiana, citata de AFP, transmite AGERPRES . Capitanul Rami al-Hadi Ghomed a explicat ca 140 de migranti,…

- Gruparea jihadista Stat Islamic (SI) a revendicat sambata atentatul sinucigas comis cu o zi inainte in estul Libiei impotriva fortelor maresalului Khalifa Haftar, omul forte din rasaritul tarii, relateaza AFP. Libia este ravasita de lupte pentru putere si minata de o insecuritate cronica favorizand…