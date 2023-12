Aeroportul din Brașov se confrunta cu grave probleme de funcționare in ciuda investiției de 150 de milioane de euro. Problemele cu care se confrunta aeroportul au determinat mai multe firme sa-și retraga zborurile. O investigație demarata de BIZZBrasov a scos la iveala faptul ca aeroportul nu are internet. Acest lucru face ca check-in-urile sa nu poata fi funcționale. Directorul Alexandru Anghel a adus in atenția membrilor Consiliului de Administrație aceste probleme. De asemenea, acesta considera ca intenția de a fi demis este un abuz. La aceste probleme se adauga și instalația electrica care…