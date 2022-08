Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul Baneasa reia cursele de linie incepand de luni. Sunt trei operatori care sunt pot opera de aici: Ryanair, Air Connect si o companie inregistrata in Republica Moldova, Fly One pentru curse tip charter, Baneasa-Chișinau.De astazi, Aeroportul Baneasa se redeschide, dupa o perioada de 9 ani.Momentul…

- Ministrul Finanțelor Adrian Caciu susține, intr-un comentariu la o postare de pe Facebook, ca doar 10 la suta dintre antreprenorii romani sunt antreprenori adevarați, restul fiind „babuini-antreprenori”.Raspunzand unui comentariu care arata ca „100% din ce caștiga bugetarii produc privații”,…

- Un vlogger american care s-a mutat recent in Mamaia posteaza pe contul sau de TiTok filmari in care lauda zona și prețurile.Din denumirea contului sau, "Oops, I moved again", se ințelege ca obișnuiește sa se mute des. In descriere, americanul menționeaza ca și-a lasat cei 200.000 de dolari…

- David Popovici este omul momentului in sportul romanesc, dupa ce a cucerit doua medalii de aur la Campionatul Mondial de Natație de la Budapesta.La doar 17 ani, el a fost asaltat de oferte din strainatate,in special din SUA, dar a preferat sa ramana in Romania și sa-și continue activitatea…