Aeronava MApN trimisă după românii din Fâșia Gaza s-a defectat Avionul Armatei romane, trimis la Cairo sa aduca in țara 41 de cetațeni romani fugiți din Fașia Gaza, s-a defectat. O defecțiune tehnica a ținut nava la sol. Avionul MApN, un Hercules, urma sa aduca in țara mai mulți romani fugiți din Fașia Gaza. Din primele informații, se pare ca zborul de intoarcere a fost deocamdata amanat, dupa ce piloții au descoperit o defecțiune tehnica. Armata romana a trimis un alt avion un Spartan de aceasta data, cu piese de schimb. In ciuda defecțiunii suvernite, este posibil ca romanii sa ajunga in țara dupa miezul nopții. Pentru a ajunge in Cairo, romanii au trecut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

