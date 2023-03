Aeronavă deviată spre Cluj din cauza vremii O aeronava Tarom care zbura pe ruta București-Oradea nu a putut ateriza din cauza vremii nefavorabile și a fost deviata catre Aeroportul din Cluj. La acel moment, la bordul aeronavei se aflau 79 de pasageri care au aterizat pe aeroportul din Cluj. Ulterior, acestora le-au fost puse la dispoziție mai multe autocare, care urmau sa ajunga la Oradea. The post Aeronava deviata spre Cluj din cauza vremii appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

