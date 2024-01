Aero-Schengen. Daniel Funeriu: Au semnat diktatul Austriei Continua criticile pe marginea admiterii parțiale a Romaniei in spațiul Schengen. Daniel Funeriu , fost ministru al Educației, se declara revoltat de condițiile pe care le-ar fi acceptat guvernanții romani. „Inca nu imi vine sa cred ca cineva, care reprezinta Romania, a indraznit sa comita un asemenea act nesabuit și sa semneze diktatul Austriei. Practic in acel document se spune ca Romania e responsabila de criza migrației din Austria, ca adio Schenghen pana ce nu se rezolva situația din Austria, ca luam in Romania toți migranții ajunși in Austria „prin Romania” (și oare cum se demonstreaza asta?… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

