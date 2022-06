Aer irespirabil după un incendiu la o fostă groapă de gunoi Acum doua zile, la o fosta groapa de gunoi din Roma, Malagrotta, a fost un incendiu puternic. Nu a fost pericol de extindere a focului la alte obiective. Numai ca, dupa ce s-a stins valvataia, oamenii se plang ca aerul e insuportabil și irespirabil. Așa ca, Arpa, Agenția Regionala pentru Protecția Mediului din Lazio, a inceput sa ia probe pentru analiza. Rezultatele vor fi disponibile in urmatoarele zile. Nu exista, deocamdata, in afara de mirosul remarcat de cetațeni, probleme ori situații anormale. Monitorizarea aerului se face la doi kilometri și jumatate in jur de locul incendiului. Primarul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

