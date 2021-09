AEP: Birourile electorale ale secţiilor de votare efectuează operaţiunile preliminare referendumului din Abrămuţ, Bihor Toate cele patru birouri electorale ale sectiilor de votare au preluat de la primari materialele necesare desfasurarii referendumului local care se va desfasura duminica in comuna Abramut, judetul Bihor, si efectueaza operatiunile preliminare zilei alegerilor, a anuntat Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). "Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca toate cele patru birouri electorale ale sectiilor de votare au preluat de la primari buletinele de vot, stampila de control si stampilele cu mentiunea "VOTAT", formularele pentru incheierea proceselor-verbale si alte materiale necesare desfasurarii… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

