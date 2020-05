AEP a trimis Parlamentului raportul privind alegerile prezidenţiale din 2019 Autoritatea Electorala Permanenta a finalizat raportul privind organizarea si desfasurarea alegerilor pentru presedintele Romaniei din anul 2019, acesta fiind transmis celor doua Camere ale Parlamentului. Conform unui comunicat al AEP transmis vineri AGERPRES, raportul arata ca alegerile pentru presedintele Romaniei din anul 2019 s-au desfasurat cu respectarea prevederilor legale, asigurandu-se posibilitatea exercitarii dreptului de vot pentru toti cetatenii care au dorit sa isi exprime optiunea electorala. In sectiile de votare din tara, intregul proces electoral s-a derulat intr-un climat general… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

