AEP a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre privind Ghidul finanţării campaniei electorale pentru locale Autoritatea Electorala Permanenta informeaza ca a elaborat si a lansat in dezbatere publica proiectul de hotarare privind aprobarea Ghidului finantarii campaniei electorale la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din data de 27 septembrie.



AEP precizeaza ca Ghidul finantarii campaniei electorale la alegerile pentru autoritatile administratiei publice locale din acest an, elaborat de catre Departamentul de control al finantarii partidelor politice si a campaniilor electorale, vizeaza strict aspecte ce tin de finantarea campaniei electorale si rambursarea cheltuielilor… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

