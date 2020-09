Un numar de 3.939 de alegatori romani cu domiciliul sau resedinta in strainatate au fost inregistrati pe portalul www.votstrainatate.ro cu optiunea pentru votul la o sectie de votare la alegerile parlamentare din 6 decembrie, precizeaza Autoritatea Electorala Permanenta, mentionand ca a expirat perioada de inregistrare. Cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta in afara tarii se pot inregistra ca alegatori prin corespondenta pana la data de 22 octombrie. Intr-un comunicat transmis marti, AEP a anuntat ca luni, la ora 23,59, a expirat perioada in care cetatenii romani cu domiciliul sau resedinta…