AEP: 18.990.720 de cetăţeni cu drept de vot - înscrişi în Registrul electoral Numarul total de cetateni cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 11 decembrie este de 18.990.720, cu 5.117 mai putini fata de ultima informare realizata de Autoritatea Electorala Permanenta pe aceasta tema. Potrivit ultimei informari a AEP, la data de 24 noiembrie figurau in Registrul electoral 18.995.837 de cetateni romani cu drept de vot. Diferentele apar ca urmare a operatiunilor curente efectuate de primari in Registrul electoral aferent unitatilor administrativ-teritoriale conduse de acestia, se arata intr-un comunicat al AEP transmis miercuri AGERPRES. AEP precizeaza… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

