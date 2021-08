AEP: 18.915.233 cetăţeni cu drept de vot, înscrişi în Registrul electoral la data de 31 iulie Numarul total al cetatenilor cu drept de vot inscrisi in Registrul electoral la data de 31 iulie este de 18.915.233, a informat, luni, Autoritatea Electorala Permanenta (AEP). Conform unui comunicat AEP transmis AGERPRES, sunt cu 830 mai multi alegatori fata de ultima informare publica, realizata la data de 30 iunie. Diferentele apar ca urmare a operatiunilor curente efectuate de primari in Registrul electoral aferent unitatilor administrativ-teritoriale conduse de acestia. In luna iulie, primariile au operat in Registrul electoral radierea a 20.938 persoane ca urmare a decesului, precum si radierea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

