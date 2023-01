Ady Endre, un centenar aproape trecut cu vederea

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul sarb de externe, Ivica Dacic, a declarat la Budapesta ca Ungaria va vota impotriva primirii Kosovo in organizații internaționale, cum ar fi Consiliul Europei. In declarația data dupa vizita de o zi in Ungaria, unde s-a intalnit cu premierul Ungariei, Viktor Orban, și cu ministrul maghiar…

- Cand a luat masura plafonarii preturilor la alimente de baza, guvernul Viktor Orban a subliniat ca masura nu are sens daca va duce la o penurie de produse. Acum, cabinetul de la Budapesta da vina pe sanctiunile impuse Rusiei pentru lipsa produselor de baza.„Ungurii considera ca forintul depreciat, preturile…

- Budapesta a blocat o serie de acorduri importante pentru UE, in speranța ca Bruxelles-ul va debloca fondurile UE destinate Ungariei, dar suspendate din cauza temerilor privind deteriorarea statului de drept. In cele din urma a obținut un compromis, scrie site-ul european Politico. Bruxelles-ul a acceptat…

- Pe 17 decembrie, premierul ungar Viktor Orban va semna un acord privind furnizarea de energie electrica din Azerbaidjan prin Georgia și Romania printr-un cablu submarin pe fundul Marii Negre. Purtatorul de cuvint al guvernului ungar, Bertalan Havasi, a declarat luni ca incheierea acordului cvadripartit…

- Guvernul Ungariei a eliminat plafonarea prețului la carburanți, dupa ce masura a provocat o criza de aprovizionare și panica in randul șoferilor, care au format cozi imense la benzinariile din toata țara, scrie Reuters. Șeful de cabinet al premierului Viktor Orban a declarat ca Executivul de la Budapesta…

- Ungaria inchide tot mai multe teatre, muzee, biblioteci, piscine, bai termale si stadioane – nou-noute, un simbol al dragostei lui Viktor Orban fata de fotbal si construite sub egida sa. Lovita in plin de inflatie si criza energetica, o situatie fara precedent, care afecteaza mai ales provincia, unde…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a precizat, luni seara, dupa ce premierul ungar Viktor Orban s-a afisat cu un fular avand harta Ungariei Mari, ca institutia a transmis ambasadorului Ungariei la Bucuresti dezaprobarea ferma fata de gestul oficialului ungar. ”Ca urmare a afisarii Prim-ministrului…

Premierul maghiar Viktor Orban sfideaza din nou administrația de la București! Liderul de la Budapesta a purtat un fular cu harta Ungariei Mari, la intalnirea cu jucatorul Balazs Dzsudzsak.