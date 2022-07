Stiri pe aceeasi tema

- Gloria isi afla astazi, incepand cu ora 12.00, adversara din primul tur preliminar al EHF European League, in urma tragerii la sorti care va avea loc la sediul EHF de la Viena. Potrivit listei anuntata saptamana trecuta de Federatia Europeana de Handbal, adversara echipei buzoiene se va alege dintre:…

- Pierdere grea suferita de Gloria in perspectiva noului sezon. Golgeterul echipei in ultimii doi ani si unul dintre principalii marcatori ai Ligii a 2-a, Adrian Chica-Rosa, nu va mai evolua in Crang si in campionatul urmator. Gloria nu a mai ajuns in aceasta vara la un acord cu FC Botosani, echipa care-l…

- Handbalista argentiniana Macarena Gandulfo va juca in sezonul 2022-2023 la Corona Brașov! Jucatoarea, in varsta de 28 de ani, are un palmares impresionant. Din care se desprind participarile alaturi de echipa naționala a Argentinei la patru Campionate Mondiale. O participare la Jocurile Olimpice de…

- Gloria a surprins pe toata lumea in iarna cand, dupa despartirea de experimentatul Aurelian Rosca, a ales pentru banca tehnica un nume care nu spunea nimic la acel moment in handbalul feminin romanesc. De la Suceava, cu care bifase anterior o promovare in Liga Nationala masculina, a fost adus Adrian…

- Gloria a incheiat campionatul cu o victorie de serviciu, duminica dupa-amiaza, la Sala Sporturilor, impotriva penultimei clasate, Stiinta Bucuresti, formatie retrogradata direct in liga secunda, in ultima etapa a Ligii Nationale de handbal feminin. Asa cum era de asteptat, un succes obtinut fara niciun…

- Gloria incheie, duminica dupa-amiaza, la Sala Sporturilor, o noua editie de campionat in Liga Nationala. Ultima adversara a buzoiencelor in meciul programat de la ora 15.30 este penultima clasata, deja retrogradata Stiinta Bucuresti, iar fetele lui Adrian Chirut nu au cum scapa victoria. La ora jocului,…

- Din ce in ce mai rau pentru fanii buzoieni, dar si pentru spectacolul sportiv, in ansamblu! De parca nu ar fi fost de ajuns lipsa mizei la un meci care ar fi putut decide titlul de campioana a Romaniei, FCSB – CFR Cluj, de duminica seara, ora 21.30, de pe Stadionul „Gloria”, va fi lipsit … Articolul…

- FCSB a stabilit pretul biletelor la partida cu CFR Cluj, care se va juca duminica seara, de la ora 20.30, pe Stadionul „Gloria”, in ultima etapa a play-off-ului Ligii 1. Cel mai ieftin tichet este la peluze si costa 25 de lei, la Tribuna a 2-a pretul este de 50 de lei, in timp ce … Articolul Ca pentru…