„Adu-mi o carte și îți dau sufletul meu” Ceea ce citiți mai sus nu spunem noi. Deși, poate ne-ar placea, de ce nu… Ci locuitorii comunei italiene Macchiagodena, din Molise. Care, vazand ca numarul vizitatorilor in zona scade pe zi ce trece, s-au gandit sa gaseasca o soluție. De regula, calatoriile ating bine buzunarele. Și, cu atatea scumpiri și cu atatea crize din ultima vreme, mulți oameni se feresc sa-și mai faca vacanțele prin vreo țara straina, fie ea și Italia. Așa ca, localnicii din Macchiagodena ofera un sejur de cateva zile in schimbul unei carți care sa aiba pe prima pagina o dedicație. Langa dedicație, o motivație pentru care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Uzbekistan au anuntat sambata ca au efectuat o serie de arestari la o zi dupa una din rarele manifestatii antiguvernamentale intr-o regiune autonoma din aceasta tara cu regim autoritar din Asia Centrala, potrivit AFP. „Un grup format din organizatori de revolte si din persoane care…

- Peste 69.000 de vizitatori au trecut pragul Muzeului National de Arta al Romaniei si institutiilor muzeale din subordine, in perioada ianuarie – iunie, informeaza institutia muzeala. „Tot mai multi vizitatori aleg sa isi petreaca timpul liber in compania artei, la Muzeul National de Arta al Romaniei,…

- A sosit sezonul estival, astfel ca numeroase vedete și-au facut deja bagajele și au plecat departe de meleagurile romanești. Printre acestea se numara și Nicoleta Nuca, care a ales ca și destinație vara aceasta chiar Italia. Iata care este plaja preferata a artistei, unde se bucura de soare și liniște…

- Ministerul Energiei a lansat miercuri spre consultare publica documentele aferente apelului competitiv – Sprijinirea investitiilor in modernizare, monitorizarea si eficientizarea consumului de energie la nivelul operatorilor economici in vederea asigurarii eficientei energetice in sectorul industrial,…

- Vrei sa pleci cateva zile pentru a te relaxa insa totul pe meleagurile romanești? Ei bine ce ai spune daca ai merge alaturi de partenerul de viața in Delta Dunarii, unde sa va bucurați de o oaza de liniște și timp ce calitate in doi?! Iata cat costa acum o vacanța in aceasta zona pentru doua persoane!

- Persoane necunoscute au aruncat vineri dimineața cocktailuri Molotov cu un amestec incendiar in cladirea unui depozit petrolier din Tiraspol și a unui „birou de inrolare militara” local. Informația a fost prezentata de așa-numitului Minister al Afacerilor Interne al Republicii transnistrene. Astfel,…

- Imaginația infractorilor este mereu și oriunde, debordanta. Nici nu conteaza ca ei acționeaza in Romania, in China, in Italia ori pe luna. Tot ce e important este sa le iasa un caștig din orice și din nimic. Doi barbați din Milano și-au tras uniforme de carabinieri și s-au dus in Piața Municipala a…

- Elevii intra, dupa terminarea cursurilor de joi, in vacanta de primavara, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Cursurile semestrului al doilea al anului scolar 2021 – 2022 vor fi reluate pe 2 mai si se vor incheia pe 10 iunie. Prin exceptie, pentru clasele terminale din invatamantul…