ADS scoate la licitație terenuri în cinci județe. Unde sunt cele mai multe Agenția Domeniilor Statului organizeaza licitație cu strigare pentru concesionarea unor terenuri in cinci județe, suprafețele fiind mult mai mici fața de loturile concesionate pana acum. In total este vorba de circa 1.000 ha de teren agricol, iar redevența pornește de la 450 kilograme de grau la hectar. Mureș – Agromixt Zagar SA In județul Mureș, este concesionata o suprafața de 140 ha de teren agricol și 61,5 ha teren neagricol in localitațile Bahnea, Balauseri, Suplac, Zagar. Societatea pe raza careia sunt amplasate terenurile este Agromixt Zagar SA. Cei interesați pot depune documentele pana… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

