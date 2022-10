ADS pregătește o nouă licitație. Unde sunt disponibile cele mai mari suprafețe de teren Agenția Domeniilor Statului (ADS) pregatește o noua licitație, de data aceasta pentru arendarea de terenuri, dupa ce in septembrie a scos la concesionare suprafețe importante in județele Braila, Buzau și Tulcea. La momentul actual, acțiunea este la stadiul de pregatire precampanie arendare primul lot, potrivit informațiilor comunicate de instituție. In urma cu cateva zile, agenția a semnat și primele contracte de concesiuni cu cei doi caștigatori ai licitațiilor din septembrie. Este vorba de George Becali, care a oferit pentru suprafețele societații Agroindustriala Nufaru, amplasate pe raza localitaților… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Social Profesorii debutanți din Teleorman care s-au inscris in programul-pilot de mentorat NEST afla la sfarșitul acestei saptamani daca au fost selectați octombrie 11, 2022 11:35 Ministerul Educației din Romania participa la programul de politica al UE Suport și formare pentru cadrele didactice…

- ANM a emis, luni, un Cod galben de ploi torențiale și vijelii in 19 județe care este valabil pana marți dimineața. Asta in timp ce sudul țarii este sub cod galben de canicula.Un cod galben de furtuni intra in vigoare azi la ora 12:00 și este valabil pana maine dimineața la ora 10:00.In intervalul menționat…

- Potrivit ANM, sunt vizate județele Maramureș, Satu Mare, Salaj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Valcea, Dolj, Argeș, Olt, Dambovița, Teleorman, Prahova, Giurgiu, Ilfov, Calarași, Ialomița, Constanța, Tulcea, Braila, Buzau, Galați, Vrancea, Vaslui, Bacau și Iași. Conform meteorologilor,…

- Meteorologii au emis vineri o avertizare Cod galben de canicula valabila pana duminica in 29 de județe din țara. Potrivit ANM, sunt vizate județele Maramureș, Satu Mare, Salaj, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Valcea, Dolj, Argeș, Olt, Dambovița, Teleorman, Prahova, Giurgiu, Ilfov,…

- Meteorologii au emis marți o avertizare Cod galben de canicula pentru 16 județe din țara. Restul țarii va fi sub avertizari de vreme rea. Potrivit ANM, Codul galben de canicula vizeaza județele Galați, Vrancea, Dolj, Olt, Argeș, Teleorman, Giurgiu, Dambovița, Prahova, Ilfov, Buzau, Braila, Ialomița,…

- Culturile de porumb, floarea soarelui si soia au fost grav afectate de seceta in acest an, in multe zone din tara, iar in prezent in patru judete nu se mai poate iriga din cauza nivelului scazut al Dunarii, a declarat, pentru Agerpres , ministrul Agriculturii, Petre Daea. „Culturile prasitoare din acest…

- Culturile de porumb, floarea soarelui si soia au fost grav afectate de seceta in acest an, in multe zone din tara, iar in prezent in patru judete nu se mai poate iriga din cauza nivelului scazut al Dunarii, a declarat, pentru Agerpres , ministrul Agriculturii, Petre Daea. „Culturile prasitoare din acest…

- Suprafata totala afectata de seceta la acest moment se ridica la peste 106.389 ha de culturi agricole in 20 de județe, informeaza Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, care anunța ca Guvernul pregatește scheme de ajutor exceptional pentu pommicultura și crescatorii de animale. Pana in prezent,…