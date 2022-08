Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Stan a apelat la o noua procedura estetica. Artista le-a marturisit urmaritorilor ei de pe rețelele de socializare din ce motiv a ajuns din nou pe mana medicului. Ce schimbare și-a facut vedeta.

- Laura Cosoi și soțul ei sarbatoresc azi implinirea a 7 ani de casnicie. Actrița a marcat evenimentul cu trei imagini care arata evoluția lor ca familie, de la cununia civila pana in prezent, cand sunt la fel de indragostiți și au impreuna trei fetțe superbe.

- Monica Anghel a luat pe toata lumea prin surprindere atunci cand a slabit 30 de kilograme. Din 2017, de cand s-a operat la coloana, artista și-a schimbat complet stilul de viața, iar asta a ajutat-o enorm in procesul pierderii in greutate. Aceasta a marturisit ca a avut nevoie și de consiliere psihologica…

- Anca Țurcașiu, in varsta de 52 de ani, a divorțat de soțul ei, in 2022, iar de atunci, viața artistei s-a schimbat total. Vedeta nu a dat detalii despre motivul care a dus la desparțire, insa a recunoscut abia acum, ca a avut nevoie de ajutorul specialistelui pentru a depași perioada grea.Anca Țurcașiu…

- Paula Chirila a dezvaluit ce operații estetice are! Coprezentatoarea de la Xtra Night Show a recunoscut, fara ezitare, intervențiile la care a apelat de-a lungul timpului. Iata ce dezvaluiri a facut aceasta.

- Vedeta baschetului american din WNBA, Brittney Griner, i-a adresat un apel direct președintelui Joe Biden pentru a o apara, intr-o scrisoare emoționanta ajunsa luni la Casa Alba, in timp ce ramane reținuta in Rusia sub acuzația de trafic de droguri.

- Cheryl Burke a dezvaluit ca a facut o intrerupere de sarcina la 18 ani. Dezvaluirea vedetei americane vine la scurt timp dupa ce Curtea Suprema din Statele Unite ale Americii a anulat legea Roe v. Wade, care stabilea dreptul constituțional al unui individ de a pune capat unei sarcini.

- June Shannon, cunoscuta ca Mama June, s-a casatorit cu iubitul ei, Justin Stroud. Ceremonia a avut loc in urma cu doua luni, dar informația a ajuns in presa americana abia acum. Soțul vedetei de televiziune este artist tatuator și este mai tanar decat ea.