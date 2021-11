Stiri pe aceeasi tema

- Adriana Trandafir a fost la un pas sa renunțe la competiție, dupa ce s-a rugat de un barbat pe strada sa o ajute la proba eșarfelor orientale. Concurenta a cedat și a reacționat nervos, lucru care surprins-o pe fiica sa, Maria Speranța.

- Cosmin Natanticu a trecut printr-un moment de cumpana și a fost la un pas sa renunțe la proba de la situl arheologic Jerash. Tensiunile și presiunea „și-au pus amprenta” asupra lui și a reacționat nervos.

- In ediția 31 a sezonului 4 din Asia Express, cinci echipe s-au bucurat de peisajele spectaculoase ale Cetații Petra, insa autostopul și situațiile tensionate iși vor spune cuvantul in cea de-a doua zi din Iordania.

- In prima ediție a emisiunii „Asia Express” din Iordania, Maria Speranța a avut parte de o propunere neașteptata. Fiica Adrianei Trandafir a fost ceruta in casatorie. Tanara nu a acceptat oferta facuta de respectivul barbat, a spus, in spirit de gluma, ca respectivul barbat ar fi dat prea puține camile…

- Competiția a pus din nou presiune pe cele șapte echipe ramase pe Drumul Imparaților. In ediția 19 a sezonului 4 din Asia Express, Adriana Trandafir nu s-a mai putut abține și s-a "certat" cu fiica sa, Maria Speranța.

- Probele pe care concurenții trebuie sa le duca la bun sfarșit in cursa pentru ultima șansa le dau mari batai de cap echipelor, astfel ca in aceasta situație s-au aflat și Cosmin și Eliza Natanticu. Ei bine, pe ultima suta de metri, ”Natanticii” s-au cam impotmolit la una dintre probe, fapt pentru care…

- Oboseala și stresul au inceput sa-și spuna din ce in ce mai tare cuvantul, așa ca mulți dintre concurenți deja se simt copleșiți de tot ceea ce se intampla in competiție. Cu toate acestea, participanții reușeșsc de fiecare data sa-și adune toate puterile sa sa mearga mai departe in aventura de pe Drumul…

- Competiția a fost una apriga inca din prima ediție a noului sezon, iar concurenții au trecut prin cele mai grele incercari. Connect-R a fost la un pas sa renunțe la cursa inca din prima zi, insa un lucru l-a facut sa iși schimbe decizia.