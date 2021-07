Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul oficial pentru funcția de prim-ministru al PNL in campania electorala am fost eu, a declarat Ludovic Orban, in replica la afirmația de joi seara a lui Florin Cițu, potrivit careia a „convins o Romanie” sa fie prim-ministru și sa fie susținut de coaliție. „Preferința pentru Florin Cițu (n.r.…

- Președintele Consiliului Județean Bihor, Ilie Bolojan, unul dintre liderii importanți ai partidului, a vorbit, vineri seara, la Digi24, despre alegerile din septembrie pentru șefia partidului. Bolojan crede ca pierzatorul, ori Florin Cițu, ori Ludovic Orban, iși va pierde funcția actuala:„Autoritatea…

- Primarul Clujului, Emil Boc, anunța deschis faptul ca il va susține pe Florin Cițu pentru șefia PNL, la Congresul din toamna. Boc a explicat, la un post local de radio, ca are incredere in Cițu și ca actualul premier va lua decizia de a intra in cursa. „Evident, opțiunea mea va fi manifestata in momentul…

- Prim-vicepresedintele PNL, Rareș Bogdan, a declarat, luni, ca il susține pe premierul Florin Cițu la șefia guvernului, nu cum cer cei de la USR PLUS schimbarea lui. ”Voi propune un vot de susținere pentru Florin Citu. Nu se pune problema sa plece. M-au indurerat acuzațiile USR PLUS. Nu avem alta coaliție…

- Rareș Bogdan i-a indemnat pe liderii PNL sa fie calmi și sa nu reacționeaze, dupa declarațiile lui Vlad Voiculescu, care a fost demis de premierul Florin Cițu. “Interesul national este sa aducem bani europeni, sa ii implementam si sa facem reformele intarziate 30 de ani. Daca nu vom intelege rapid acest…

- Klaus Iohannis a fost absent in tot scandalul demiterii ministrului Sanatații Vlad Voiculescu, dar a semnat revocarea propusa de premierul Florin Cițu imediat. Chiar daca a fost solicitat sa intervina in scandalul iscat intre PNL și USR-PLUS, președintele tot nu a ieșit public, ci a preferat sa ii lase…

- Noul Ordin privind instituirea carantinei semnat de secretarul de stat Andreea Moldovan, publicat in Monitorul Oficial și despre care premierul Florin Cițu spune ca nu a fost informat, este in opinia lui Moldovan “mai obiectiv”. Ea a susținut in cadrul unui interviu la Digi24 ca Bucureștiul “este de…

- Odata cu anunțul premierului Florin Cițu privind revenirea treptata la viața normala incepand cu data de 1 iunie, reprezentanții Horeca vor sa puna la punct toate condițiile de funcționare a restaurantelor, dramatic afectate de pandemie. Discuțiile se refera la un grad de ocupare intre 30 și 50 % din…