Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile vin, iar pentru autoritațile publice asta e un foarte bun prilej sa mai puna niște luminițe de Craciun pe stalpii din urbea lor. Sau sa mai cumpere niște brazi, ghirlande, ornamente, reni, steluțe, stalactite, comete sau alte perdele luminoase. Se cumpara cu nemiluita și foarte multe dulciuri…

- Toate lumea se pregatește pentru sarbatorile de iarna, iar casa nu trebuie sa fie uitata. Indiferent ca petrecem acasa sau nu, este nevoie de curațenie generala, dar și de intrarea in atmosfera pe Craciun. Mai jos veți gasi o serie de trucuri extrem de utile pentru toate gospodinele.

- Clujenii au facut mai degraba cadouri simbolice de Moș Nicolae și au fost mai atenți la cheltuieli, incercand sa salveze un banuț in plus pentru Sarbatorile de Craciun și Anul Nou, care se anunța mai costisitoare in acest final de an.

- Cea mai rasfațata zodie in decembrie 2022. Sarbatorile de iarna bat la ușa. Este perioada in care oamenii incep sa se gandeasca la cadourile pe care le vor oferi in dar celor dragi. In curand, magazinele vor fi pline de clienți in cautare de atenții pe care sa le așeze sub bradul de Craciun. Cine […]…

- In perioada 1 decembrie 2022 - 1 ianuarie 2023, vor fi comercializați brazi de Craciun in mai multe locuri din Capitala. Viceprimarul Olga Ursu a aprobat pe 28 noiembrie, lista amplasamentelor stabilite pentru desfașurarea activitaților de comerț cu brazi. Astfel, oamenii iși pot cumpara un brad de…

- Se apropie Sarbatorile de Iarna astfel ca s-a anunțat 1.000 de lei prima de Craciun pentru angajati. Cine sunt romanii care vor primi bani inainte de Sarbatori, vedeți in articolul de mai jos. Se dau cate 1000 de lei prima de Craciun. Cine beneficiaza Șapte din zece companii din Romania vor oferi anul…

- Primaria Sectorului 6 anunța ca și in acest an va avea loc, in Parcul Drumul Taberei, un targ de Craciun. Doar ca aceasta ediție va fi organizata de firmele care au creat Untold și Neversea, in parteneriat cu primaria condusa de Ciprian Ciucu. Organizatorii celebrului festival, impreuna cu Primaria…

- Procesul ar ține de un factor denumit inversiune termica, care se produce in special iarna și se produce mai ales in orasele mari.Poluarea produsa in timpul zilei, seara, ajunge la nivelul nostru și noi o respiram pe timpul iernii. De asemenea, pe langa poluarea zilnica produsa de oameni prin trafic…