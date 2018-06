Adriana Iliescu nu s-a simtit prea bine, ieri dimineata, in ziua in care fiica sa, Eliza, a sustinut examenul la Limba Romana, la Evaluarea Nationala. In timpul celor doua ore in care fiica sa, in varsta de 13 ani, s-a aflat in sala de examen, Adriana Iliescu (80 de ani) nu si-a gasit linistea sub niciun chip.

"Mititica este coplesita de emotii. Nu mananca, nu se odihneste, nu se uita la televizor pentru ca nu ii arde. Nu poate sa invete la matematica si nici sa citeasca. Sta degeaba, iar eu o las pentru ca trebuie sa se linisteasca! Desi a spus ca nu are emotii, e totusi primul examen…