Stiri pe aceeasi tema

- Aza trece prin cea mai buna perioada a sa din toate punctele de vedere. Pe plan profesional tinerei artiste ii merge foarte bine, insa nici pe plan sentimental nu sta deloc rau. In exclusivitate pentru Spynews.ro, frumoasa cantareața ne-a declarat ca iubește din nou, e intr-o relație și ne-a povestit…

- Dupa o lunga perioada in care nu a mai vorbit și nu a mai dat nicio declarație, cantareața Dodo a decis sa vorbeasca cu reporterii Spynews.ro despre toate acuzațiile care i-au fost aduse chiar de catre fostul ei iubit, tatal copilului sau. Artista lamurește cum sta situația de fapt și iata ce spune…

- Ruby s-a filmat intr-o ipostaza in care nu se prezinta atat de des pe rețelele de socializare. Cantareața a aparut fara strop de machiaj pe ten și fanii au putut sa vada cat de frumoasa este naturala.

- Cantareața a povestit in cadrul podcast-ului lui Catalin Oprișan cum a parcurs diverse etape din viața ei, aducandu-și aminte cum a ajuns vedeta pop, „din intamplare” Lidia Buble este una dintre vocile, inconfundabile, ale muzicii pop romanești. Schimba prefixul in iunie, face 30 de ani. Ardeleanca…

- Dupa ce ani de zile a stat in chirie, 2022 a fost anul in care Sore s-a mutat in casa visurilor sale alaturi de frumoasa sa fiica. Cantareața a facut declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro, despre locuința in care locuiește deja de cateva luni alaturi de Erin și despre cum s-au acomodat cele…

- Monica Anghel, in varsta de 51 de ani, s-a transformat radical in ultmul an. A slabit peste 40 de kilograme și a devenit instructor de fitness. Acum, vedeta desfaluite care este secretul ei, atunci cand vine vorba de ten.„Pana acum doi ani, eu nu m-am dat cu crema pe fața deloc. Eu m-am demachiat toți…

- In urma cu aproape doi ani, cantareața de muzica populara Ornela Pasare avea sa anunțe ca s-a casatorit in mare secret cu noul ei partener. Vedeta și-a refacut viața, iar artista vorbește la superlativ de barbatul care astazi o face cea mai fericita. Intr-un interviu acordat pentru Spynews.ro, Ornela…

- Claudia Ghițulescu, in varsta de 43 de ani, e cunoscut pentru melodiile ei de muzic populara, dar și pentru divorțul de acum cațiva ani, cu soțul care a inșelat-o chiar cu una dintre angajatele lui. Acum, intr-un interviu la Antena Stars, artista a povestit despre locul important pe care il ocupa religia…