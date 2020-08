Stiri pe aceeasi tema

- Huawei și stapanii ei comuniști chinezi au lansat recent o campanie de dezinformare lipsita de rușine incercand sa se prezinte drept victime. Dar nu sunt victime. Huawei este un braț corupt al regimului comunist chinez și al sistemului sau de securitate. Huawei a fost pusa sub acuzare de catre procurorul…

- Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA in Romania (sursa foto: Facebook\ U.S. Embassy Bucharest) Opinie a Ambasadorului SUA in Romania, Adrian Zuckerman Huawei și stapanii ei comuniști chinezi au lansat recent o campanie de dezinformare lipsita de rușine incercand sa se prezinte drept victime. Dar nu sunt…

- Ambasadorul SUA in Romania, Adrian Zuckerman, semneaza un editorial intitulat „Haideți sa intampinam revoluția 5G, nu revoluția culturala”, in care combate compania chineza Huawei și eforturile acesteia de a intra pe piața 5G din Europa și din Romania.Redam mai jos, integral, editorial ambasadorului…

- Purtatorul de Cuvant al Republicii Populare Chineze in Romania a reacționat dur, dupa ce Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA la București, a declarat ca “lumea libera are nevoie de tehnologie 5G sigura – nu de tehnologie care este corupta de companiile necinstite din China comunista”. ...

- Ambasadorul american la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a salutat cooperarea dintre SUA si Romania, laudand programul economic al Guvernului Ludovic Orban, dar si "curajul" presedintelui interimar al Partidului Social-Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, de eliminare a politicienilor corupti.Citește…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, l-a primit miercuri pe ambasadorul Statelor Unite ale Americii, Adrian Zuckerman, in cadrul intalnirii fiind discutate mai multe teme, si anume combaterea infractiunilor financiare, a criminalitatii informatice, traficului de persoane, dar si digitalizarea Justitiei.Potrivit…

- sursa foto: Facebook/ U.S. Embassy Bucharest „Poporul roman nu are prieten mai bun decat Statele Unite. Iar Statele Unite nu au prieten mai bun decat Romania”, a susținut Adrian Zuckerman, ambasadorul SUA la București, in cadrul discursului susținut joi cu ocazia evenimentului dedicat Zilei Independenței…

- Ambasadorul SUA la București, Adrian Zuckerman, spune, la aniversarea a 140 de ani de relatii diplomatice intre Romania si SUA, ca aceasta relatie continua sa aduca beneficii ambelor tari și ca „poporul roman nu are prieten mai bun decat poporul american”.