Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Adrian Solomon (PSD), presedinte in comisia de munca a Camerei Deputatilor, a declarat, miercuri, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, despre majorarile salariale votate recent de plen, ca sunt "si un mod de a lupta impotriva coruptiei". El a tinut sa precizeze ca majorarea salariilor…

- Senatorul PSD Robert Cazanciuc a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca nu pe momente emotionale trebuie sa facem revizuirea Constitutiei. El a precizat ca a fost un singur moment, in 2003, cu motive puternice, integrarea in UE si NATO si nu avem in perioada urmatoare un…

- Jurnalistul economic Moise Guran, fondator Biziday, a declarat, joi, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca ne indreptam catre o recesiune. El a precizat ca pandemia si razboul nu sunt suficiente ca scuza, iar Guvernul Romaniei sta pe un morman imens de bani care se numeste PNRR, miliarde…

- Curtea Constitutionala (CCR) a hotarat joi, 5 mai, ca legea prin care au fost desființate pensiile speciale ale parlamentarilor este neconstituționale. Aleșii iși vor recupera din nou leafa de la finalul mandatului.Conform unor surse politice, CCR a admis sesizarile depuse de aproximativ 70…

- Ministrul interimar al Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos a declarat, luni, in emisiunea Talk News de la Profit News TV, ca gandirea coalitiei in privinta folosirii banilor europeni pentru plata voucherelor pentru familiile sarace a fost una corecta. ”Comisia nu cred ca va agrea,…

- O delegatie a UE a constatat deficiente in gestionarea de catre Bulgaria a finantarii de la Bruxelles si in lupta impotriva coruptiei, informeaza miercuri DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu a declarat, miercuri la emisiunea Talk News de la Profit TV, ca a semnat sustinerea motiunii lui Nicolae Ciuca, pentru sefia PNL, alaturi de alti colegi. Virgil Popescu e cel care anul trecut avea numai cuvinte de lauda la adresa lui Florin Cițu. Fii la curent…

- Acuzații dure la adresa Uniunii Salvați Romania! Partidul condus in acest moment de Catalin Drula ar fi platit din bani publici reclama impotriva unui spectacol al lui Dan Puric.Informația a fost lansata in spațiul public de catre... Citește AICI cine acuza USR-ul ca a platit din BANI PUBLICI reclama…