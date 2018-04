Adrian Sina lanseaza “De cand te iubesc” in colaborare cu Mihail Gheorghe

Stiri pe aceeasi tema

- Celebrul artist si producator lanseaza primul single din 2018 sub egida proiectului solo, „Un gram”, ale carui versuri sunt semnate Adi Sina & Flick. O piesa ce vorbeste despre dezamagirea in dragoste, “Un gram“ este primul single extras de pe viitorul album al artistului – “18”, al carui nume este…

- Celebrul artist si producator lanseaza primul single din 2018 sub egida proiectului solo. O piesa ce vorbeste despre dezamagirea in dragoste, “Un gram” este primul single extras de pe viitorul album al artistului – “18”, al carui nume este inspirat de ziua de nastere a acestuia. 2018 se anunta a fi…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment la TNB, MCulture by Damian Draghici continua seria de lansari si revine cu cel de-al patrulea episod: „Ochii tai”, interpretata de Silviu Pasca si Cristine Popa. Piesa pop-dance este produsa de Damian Draghici in studioul…

- Dupa prezentarea in avanpremiera a albumului „Naked Truth” in cadrul unui eveniment la TNB, MCulture by Damian Draghici lanseaza cel de-al treilea episod: „Nu te las”, interpretata de Cristine Popa intr-o maniera pop dance cu influente dubstep. Piesa este produsa de Damian Draghici in studioul Share…

- NATO si Repblica Moldova au lansat un proiect multianual de sustinere a eforturlor fortelor armate moldovene in vederea dezvoltarii si imbunatatirii capacitatilor lor in domeniul apararii cibernetice, pentru a putea face fata unor amenintari cibernetice sofisticate si emergente ce pot afecta securitatea…

- Astazi actorul de teatru și cinema Valeriu Cazacu aniverseaza 70 de ani de la naștere. Valeriu Cazacu s-a nascut la 18 februarie 1948 in satul Mateuti, raionul Rezina, Republica Moldova. A absolvit Institutul de Arte din Chișinau „G. Muzicescu” in anul 1971. A fost angajat la Teatrul muzical-dramatic…

- Wide Sense lanseaza “Amber”, primul single din cariera, alaturi de James Ty. “Ember”, produsa in intregime de Wide Sense, este o imbinare moderna de sunete electro, cu un bas puternic, specific deep house. Percutia dinamica si sunetul de flaut de pe refren dau single-ului un touch tropical, care, alaturi…

- Tanara artista lanseaza single-ul “Mai iubeste-ma o data”, piesa ce marcheaza a patra colaborare cu producatorul si mentorul sau, Adrian Sina. “Mai iubeste-ma o data” este o piesa de dragoste in care se poate regasi fiecare dintre noi, indiferent de varsta. Are ceva magic ce o inconjoara!” – Aza Aristul…