- TACT SI DISCRETIE IN LUPTA CEA DIN URMA…In timpul oficierii Sfintei Liturghii de duminica, Preasfintitul Parinte Episcop Ignatie a transmis credinciosilor un mesaj cu talc, facand aluzie la evenimentele de la Iasi, unde in inima Gradinii Maicii Domnului se pregateste cu multa viclenie o rasturnare a…

- TOTUL SAU NIMIC… Finala fazei judetene a Cupei Romaniei la fotbal, dintre CSM Vaslui si Vitis Suletea, se va disputa astazi, la Popeni, comuna Zorleni, cu incepere de la ora 17:30. Castigatoarea fazei judetene va obtine calificarea in faza regionala a competitiei care va incepe in data de 6 iulie. Sporting…

- NORMALITATE… Situația epidemiologica privind COVID-19, transmisa de DSP Vaslui, in perioada 16 – 22 mai, la nivelul județul Vaslui, se prezinta astfel: numar de cazuri – 63 confirmate in ultimele 7 zile. Au fost raportate 1966 teste efectuate, dintre care 528 teste RT-PCR și 1438 teste rapid antigen;…

- ALOCARI…Județul Vaslui primește aproape 212 milioane lei prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, pentru investiții in realizarea, extinderea și modernizarea infrastructurii de distribuție a gazelor naturale. Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor publice și Administrației, Cseke Attila,…

- CAMPANIE… Profesorii din judetul Vaslui, care vor inscrie alerte pe HartaEdu.ro si care vor aduna un numar cat mai mare de sustinatori ai cauzei lor, intra in cursa pentru cistigarea unor fonduri ce rezolva nevoile unitatii lor de invatamant. In perioada 2-16 mai, timp de doua saptamani, Narada da startul…

- In cursul serii un accident rutier s-a produs in localitatea Barnova din judetul Iași. Soferul care a provocat accidentul rutier era baut. Așadar, povestea a inceput in momentul in care un tanar in varsta de 30 de ani a ramas fara țigari. Va aducem aminte ca in urma impactului frontal dintre cele doua…

- HRISTOS A INVIAT Sfanta Lumina de la Mormantul Sfant din Ierusalim, adusa de parintele arhimandrit Teofil Anasatosoaie, superiorul Așezamintelor Patriarhiei Romane la Locurile Sfinte, a ajuns astazi la București. La Aeroportul Internațional Otopeni, o delegație a Patriarhiei Romane condusa de Episcopul…

- CONTINUA VACCINAREA… Direcția de Sanatate Publica Vaslui informeaza populația feminina cu varsta cuprinsa intre 25 și 64 ani ca unitatea mobila din cadrul Institutului Regional de Oncologie Iași are programate 4 deplasari in județul Vaslui in luna mai a.c. pentru testarea gratuita a femeilor eligibile…