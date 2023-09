Adrian Porumboiu l-a făcut praf pe Sebastian Colțescu: “Cum să dai un asemenea penalty?” Intr-un meci plin de controverse, FCSB a reușit sa obțina o victorie ingusta impotriva echipei Farul, cu scorul de 1-0, marcand singurul gol al partidei printr-un penalty controversat. Decizia arbitrului Sebastian Colțescu de a acorda lovitura de pedeapsa a starnit nemulțumiri in randul suporterilor și oficialilor echipei adverse. In minutul 55 al reprizei a doua, Adrian Șut a cazut in careul constanțenilor dupa un contact ușor cu Tudor Baluța, iar arbitrul a decis sa acorde un penalty in favoarea FCSB. Decizia lui Colțescu a fost contestata vehement de jucatorii și staff-ul echipei Farul, care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

