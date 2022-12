Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Maxim isi contiua evolutia de vis pentru Gaziantep! Internationalul roman a marcat un gol si a contribuit cu pasa decisiva la o alta reusita a colegilor sai, intr-un meci din Cupa Turciei. Alexandru Maxim are un sezon de exceptie la Gaziantep. Mijlocasul de 32 de ani a ajuns la 4 goluri marcate…

- George Puscas a reusit primul gol al sezonului pentru Genoa. Internationalul roman a pus punct unui secete de aproximativ sapte luni, ultima reusita a sa pentru o echipa de club avand loc la inceputul lunii mai. George Puscas evolueaza la Genoa de la inceputul sezonului, cand a fost transferat sub forma…

- Olimpiu Morutan, gol pentru Pisa. Internationalul roman a deschis scorul in partida cu Cagliari, dupa ce a profitat de o gafa uluitoare a unui adversar. Cagliari – Pisa s-a terminat 1-1. Olimpiu Morutan a inceput sa marcheze pe banda rulanta pentru Pisa. Morutan a deschis scorul in partida pe care echipa…

- Olimpiu Morutan a fost elogiat in presa din Italia, dupa ce a marcat din nou pentru Pisa. Internationalul roman este in mare forma, inaintea meciurilor amicale ale echipei nationale. Olimpiu Morutan a deschis scorul in duelul din etapa a 13-a din Serie B, Cagliari – Pisa. Mijlocasul a ajuns la „cota”…

- Alexandru Cicaldau a marcat primul gol pentru Al Ittihad Kalba. Mijlocasul roman, care a plecat de la Galatasaray vara trecuta, a avut nevoie de 7 meciuri pentru a bifa prima reusita. Internationalul roman a marcat in duelul cu Al Wasl, scor 2-2. A punctat in minutul 58, cand echipa sa era condusa cu…

- Florin Tanase a marcat din nou in Emirate. Fostul atacant de la FCSB a inscris singurul gol al meciului Dibba Al Fujairah – Al Jazira, scor 0-1, Cupa Emiratelor. Internationalul roman a dat lovitura in minutul 8 al partidei, din centrarea lui Salem Rashid. Scapat din marcaj, Tanase a punctat cu o lovitura…

- S-a aflat cați bani incaseaza CFR Cluj pentru transferul lui Adrian Paun la Hapoel Beer Sheva. Campioana Romaniei l-a cedat pe mijlocașul de 27 de ani la formația din Israel sub forma de imprumut, pana la finalul sezonului 2022/2023. Adrian Paun a fost prezentat oficial la Hapoel Beer Sheva in aceasta…

- Mihai Stoica a avut o reacție sincera cand a auzit ca Adrian Paun a plecat de la CFR Cluj la Hapoel Beer Sheva. Managerul general de la FCSB a explicat ca a analizat cifrele mijlocașului de 27 de ani și a ramas surprins. MM considera ca Dan Petrescu nu mai avea nevoie de serviciile lui […] The post…