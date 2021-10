Soluția ca Romania sa depașeasca criza politica, sanitara si economica in care se afla in acest moment este refacerea coalitiei de guvernare si realegerea in funcția de prim-ministru a lui Ludovic, sustine ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros. „Nu am parasit echipa lui Ludovic Orban! Cred cu convingere ca singura solutie realista si decenta pentru gestionarea crizei politice, sanitare si economice din tara noastra este refacerea coalitiei si un guvern condus de Ludovic Orban. Pentru prima data in ultimele 9 luni, am discutat cu premierul Florin Citu la telefon. M-a sunat el. M-a rugat…