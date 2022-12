Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria si Qatarul au convenit ca societatile lor energetice de stat sa inceapa negocieri pentru ca Budapesta sa achiziționeze gaz natural lichefiat (GNL) de la statul arab din Golf, a anuntat miercuri ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, potrivit agenției Reuters, citata de news.ro."Este in…

- Decizia Austriei de vota impotriva intrarii Romaniei in Spatiul Schengen reprezinta o mare nedreptate si o umilinta pentru tara noastra. Cred insa ca ar trebui sa reflectam si la motivele pentru care, dupa 2011, guvernele noastre nu au reusit sa impuna o astfel de decizie in Uniunea Europeana, scrie …

- Vicepresedinta elena a Parlamentului European, Eva Kaili, si alte trei persoane au fost inculpate si incarcerate duminica in Belgia intr-o ancheta privind suspiciuni de coruptie in legatura cu Qatarul in cadrul acestei institutii a Uniunii Europene, a declarat pentru AFP o sursa judiciara, relateaza…

- Acum, ca a trecut ceva timp de la eșecul aderarii la Romaniei la Schengen și a trecut și infierbantarea primelor ore, putem sa tragem cateva invațaturi din ce s-a intamplat. Austria a devenit deodata mai toxica decat Ungaria, copilul-problema al Uniunii Europene care și el a uzat de dreptul de veto…

- Increderea romanilor in spatiul institutional national, ca si in NATO si UE a scazut fata de anul trecut, populatia Romaniei ramanand insa cert una pro-occidentala si pro-europeana, releva Barometrul de securitate al Romaniei, editia noiembrie 2022. Astfel, la intrebarea "considerati ca lucrurile in…

- Uniunea Europeana (UE) preconizeaza sa acorde Ucrainei un ajutor in valoare de 1,5 miliarde de euro pe luna, in 2023, pentru a sustine aceasta tara aflata in razboi cu Rusia, a anuntat vineri presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen, la finalul unui summit al Uniunii Europene (UE), relateaza…

- Prin prezentul proiect de act normativ se propune plafonarea prețurilor finale facturate se plafoneaza la maxim 500 lei/mc cu TVA inclus pentru urmatoarele sortimente de materiale lemnoase, necesare pentru incalzire in sezonul rece: lemn de foc, resturi de lemn, tocatura provenita din lemn, rumeguș. Totodata,…

- Statele membre ale Uniunii Europene au convenit sa antreneze pana la 15.000 de militari ucraineni cat mai curand posibil, relateaza cotidianul german Spiegel, citat de Reuters. Potrivit planului blocului comunitar, ale carui detalii finale vor fi negociate la Bruxelles saptamana viitoare, Polonia va…