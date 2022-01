Stiri pe aceeasi tema

- Sotia lui Marian Vanghelie, Oana Mizil, a susținut joi seara, 13 ianuarie, la Antena 3, ca in ultimele doua saptamani au primit mesaje prin care erau anuntati ca el va fi arestat, iar fostul primar al Sectorului 5 pregatea „informatii cutremuratoare despre cei care inca conduc statul paralel in Romania”.…

- Florin Cițu, președintele PNL, a vobit joi, in exclusivitate la Antena 3, despre liberalizarea pietei de energie electrica din Romania. Fostul premier a spus ca liberalizarea a fost decisa in mandatul lui Adrian Nastase, insa "finalizarea s-a intamplat a

- Fanii Simonei Gherghe au ramas surpinși de asemanarea cu mama sa. Celebra prezentatoare de televiziune le-a pus la dispoziție internauților o fotografie cu ea și parinții acesteia. Cum arata cea care i-a dat viața prezentatoarei de televiziune? Cum arata parinții Simonei Gherghe: asemanare uimitoare…

- Secretarul general al PNL, deputatul Dan Vilceanu, afirma ca a primit sute de mesaje prin care i se solicita sa nu voteze implementarea certificatului verde COVID la locul de munca, el precizand insa ca niciunul dintre mesajele primite pe acest subiect nu a fost de amenintare. Vilceanu anunta ca va…

- Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, a declarat recent ca pentru anumte categorii de bugetari, de la anul, ar putea avea loc majorarea salariilor. Salariile personalului auxiliar din sanatate, cum sunt asistentele si brancardierii, ar putea creste anul viitor, a anuntat ministrul Finantelor Adrian Caciu,…

- Salariile personalului auxiliar din sanatate, cum sunt asistentele și brancardierii, ar putea crește anul viitor, a anunțat ministrul Finanțelor, Adrian Caciu, la Antena 3. Guvernul analizeaza și situațiile din alte sisteme, cum este invațamantul. „In sistemul sanitar exista niste decalaje intre partea…

- AJUTOR pentru pensionarii cu pensii mici: Statul le va da 1200 de lei in plus, pentru cheltuielile de iarna AJUTOR pentru pensionarii cu pensii mici: Statul le va da 1200 de lei in plus, pentru cheltuielile de iarna Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, a declarat joi seara ca pensionarii cu pensie…

- Adrian Nastase, fostul premier al Romaniei, a vorbit in direct la Antena 3 despre situația politica din Romania și considera ca s-a ajuns la un ”blocaj care va fi foarte greu de depașit”. ”La...