Adrian Năstase: „Cred că ne îndreptăm spre o perioadă și mai periculoasă” Fostul premier Adrian Nastase considera ca adererea Finlandei și Suediei la NATO ar putea complica situația de securitate globala. „Pentru mine e ingrijorator ca Finlanda și Suedia și-au anunțat intenția de a adera la NATO. S-ar adauga inca 1.300 km de frontiera directa intre NATO și Rusia și s-ar distruge o anumita idee de neutralitate pe care Rusia incearca sa o stabileasca in Ucraina”, a afirmat Nastase, vineri, la Antena 3. Potrivit acestuia, Rusia ar putea reacționa imprevizibil daca dispare total zona-tampon intre NATO și Federația Rusa. Frontiera se dubleaza „Se dubleaza practic frontiera… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Finlanda si Suedia iau in considerare sa adere la NATO, din cauza amenintarilor de securitate din regiune, accentuate de invadarea Ucrainei de catre Rusia. Pana astazi au venite semnale pozitive din partea celorlalte state membre, mai putin din partea Turciei. Cu detalii, Cristina Grecu. Reporter: Presedintele…

- Aderarea la NATO este cea mai buna opțiune pentru garantarea securitații naționale a Finlandei, a decis comisia parlamentara de aparare de la Helsinki. Recomandarea a venit inainte cu cateva zile de decizia oficiala privind intrarea in ce mai puternica alianța politico-militara, transmite Reuters. Aderarea…

- Daca a crezut cineva ca apele dintre Federația Rusa și NATO ar putea sa se limpezeasca, la un moment dat, vine Dmitri Medvedev, fostul președinte rus și, actualmente, vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Kremlinului, și arata amenințator ca exista riscul sa se involbureze și mai tare. Medvedev…

- UPDATE 1 Dmitri Medvedev, vicepresedintele Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse si unul dintre cei mai apropiati aliati ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ca, daca Suedia si Finlanda vor adera la organizatia militara, Rusia va…

- Unul dintre cei mai apropiați aliați ai președintelui rus Vladimir Putin a avertizat, joi, NATO ca, daca Suedia și Finlanda se vor alatura alianței militare conduse de SUA, atunci Rusia va trebui sa iși consolideze apararea in regiune, inclusiv prin desfașurarea de arme nucleare, transmite Reuters.…

- Finlanda și Suedia par sa fie pregatite sa intre in NATO cel mai devreme in vara, scrie publicația The Times, care citeaza oficiali americani. Conform sursei citate, Rusia a facut o „imensa gafa strategica”, avand in vedere ca Suedia și Finlanda sunt pregatite sa intre in NATO. Oficiali ai SUA au spus…

- Regizorul rus Aleksandr Sokurov a condamnat acțiunile președintelui Vladimir Putin, care a declanșat un razboi in Ucraina și pe care il acuza ca este nepasator fata de viata soldaților sai. Intr-un interviu acordat jurnalistului Nikolai Solodnikov, regizorul a subliniat ca acțiunile autoritaților ruse…

- Vladimir Putin se confrunta cu acuzații de geneocid, un prim termen in dosarul internațional deschis pe adresa sa fiind la inceputul saptamanii viitoare. Curtea Internaționala de Justiție va organiza audieri publice in cazul privind acuzațiile de genocid, conform Convenției privind prevenirea și pedepsirea…